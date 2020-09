Reino Unido no descarta nuevo confinamiento nacional ante COVID-19

El Reino Unido no descarta un segundo confinamiento nacional si las nuevas restricciones para contener la pandemia de la COVID-19 no dan los resultados esperados, dijo este miércoles el ministro de Exteriores, Dominic Raab.

“Obviously we rule nothing out for the future.”@DominicRaab tells #KayBurley that further “more intrusive” #COVID19 rules, including a second national lockdown, cannot be ruled out – but this can be avoided if everyone “pulls together”.

