Reino Unido aprueba vacuna de Moderna contra COVID-19

Los reguladores británicos han aprobaron la vacuna contra la covid-19 de Moderna, el tercer preparado que entra en el programa de vacunación contra el coronavirus en el Reino Unido, informó este viernes el ministerio de Sanidad.

La Agencia reguladora de medicinas y productos para la salud (MHRA, en inglés) ha dado el visto bueno a esta vacuna, que otorga un 94 % de protección contra la covid-19, después de que aprobase el año pasado las de Pfizer/BioNTech y Oxford/AstraZeneca.

El Gobierno tiene comprometidas 17 millones de dosis de Moderna, aunque serán entregadas la próxima primavera.

“Esta es otra gran noticia y otro instrumento de nuestro arsenal para controlar esta horrible enfermedad”, dijo este viernes el ministro de Sanidad, Matt Hancock, en un comunicado.

Fantastic that the @Moderna_tx vaccine has been approved for use in the UK 🇬🇧

This is great news & another weapon in our arsenal to tame this awful disease.

Thank you to all involved.https://t.co/JTxbMoWova

— Matt Hancock (@MattHancock) January 8, 2021