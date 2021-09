Regreso a clases: mujeres de Afganistán un cortina las separa de la educación mixta

A tres semanas del ingreso del régimen talibán las mujeres de Afganistán son las que más viven en la incertidumbre, pero ni ese miedo impide busquen su superación y se integraron al regreso a clases, aunque alejados ya de la educación mixta

Y es que, mientras los talibanes, no conformen su forma de gobierno y las posturas que estos tendrán la población trata de llevar su vida normal.

Mientras, las universidades decidieron abrir sus puertas a un nuevo ciclo escolar y permitir el ingreso tanto a hombre como mujeres.

La única diferencia es que en esta ocasión los salones de clase se dividieron en dos, de este modo y con ayuda de una gruesa cortina gris hombres y mujeres no compartirán el mismo espacio.

This morning, we went to meet students at the first day of university in Kabul. There are not mixed anymore and have to wear hijab and take a separate entrance. Classes are separated by a curtain. #Afghanistan pic.twitter.com/nbpFzAvykn

— Mortaza Behboudi (@mortazabehboudi) September 6, 2021