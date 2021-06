¿Regen-Cov, el tratamiento que alivia a pacientes graves de Covid-19?

Una nueva combinación de anticuerpos, denominada Regen-Cov, y desarrollada por la farmacéutica Regeneron redujo de forma sustancial el riesgo de muerte en pacientes afectados con Covid-19 grave, según los hallazgos de un amplio ensayo clínico realizado en el Reino Unido, divulgados este miércoles.

La prueba también detectó que ese tratamiento hacía decrecer al mismo tiempo las probabilidades de que esos enfermos de coronavirus en estado grave necesitaran un ventilador, así como la duración de su estancia hospitalaria.

