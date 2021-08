Refugiados de Afganistán: Reino Unido lleva 6 mil 631 evacuados

Escucha la nota:



El Ministerio de Defensa británico ha informado este lunes de que ha evacuado a 6.631 personas a través del aeropuerto de Kabul desde el inicio de la operación de evacuación.

“Prosigue nuestro trabajo para evacuar a ciudadanos británicos y civiles afganos de forma segura. Hasta ahora las Fuerzas Armadas de Reino Unido han sacado por aire a 6.631 personas que ya están a salvo”, ha indicado el Ministerio en un mensaje publicado en Twitter.

“Estamos colaborando estrechamente con Estados Unidos para que el Aeropuerto de Kabul siga siendo seguro y continúe funcionando”, ha añadido el Ministerio.

Tayikistán rechaza haber entregado armas a las fuerzas anti-talibanes

Fuentes de las fuerzas de seguridad de Tayikistán han desmentido este lunes que hayan entregado armamento a la resistencia contra los talibanes que mantiene aún el valle de Panjshir bajo control pese al avance relámpago de los islamistas en las últimas semanas que les ha permitido tomar Kabul.

En concreto, han negado que helicópteros de la resistencia hayan transportado armas desde Tayikistán a las zonas aún bajo control de las fuerzas gubernamentales.

Helicópteros de Afganistán no llegaron a Tayikistán

“Los helicópteros de las fuerzas de resistencia de Afganistán no llegaron a Tayikistán y no recibieron armas ni municiones aquí. La información (…) no es cierta”, ha apuntado un portavoz citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Los talibanes preparan ya la ofensiva sobre la provincia de Panjshir, el último baluarte de resistencia liderada hoy por el jefe guerrillero Ahmad Masud y el vicepresidente primero Amrulá Salé, que se reivindica como máxima autoridad del país tras la huida del presidente Ashraf Ghani.