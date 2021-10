¿Quieres viajar a Estados Unidos? Conoce las nuevas reglas que tiene el país

Si tienes pensado viajar a Estados Unidos en los próximos meses, es importante que conozcas las nuevas reglas que tiene la casa Casa Blanca.

El país estadounidense dio a conocer la apertura de sus fronteras aéreas para las personas que ya estén vacunadas contra el Covid-19.

Las nuevas normas entrarán en vigor a partir del próximo 8 de noviembre, sin embargo, éstas tendrán algunas excepciones sólo para niños y algunos ciudadanos con poco acceso a vacunas.

Información relacionada: ¿Cuándo terminará la pandemia? El mundo tiene la respuesta

Para viajar a Estados Unidos, debes cumplir las siguientes reglas

Para visitantes:

El Gobierno estadounidense informó que las personas que ya cuenten con su esquema completo de vacunación y quieran visitar dicho país deberán de realizarse una prueba Covid tres días antes.

Al embarcar será necesario que muestres tu resultado negativo junto con tu certificado de vacunación.

Para residentes de EU:

Si eres ciudadano de Estados Unidos o un residente permanente y no estás vacunado, a la hora de vajar debes de presentar tu prueba Covid negativa.

Para que éste te sea válido es importante que te lo realices un día antes de tu viaje, ya que si no estás vacunado, solamente así será válido.

Las autoridades resaltaron que la diferencia yace en que si estás completamente vacunado, la flexibilidad de la prueba es de tres días antes, de lo contrario, sólo es uno.

Es de suma importancia que si eres extranjero, no eres residente permanente de Estados Unidos y aún no estás vacunado, no podrás acceder al país, a salvo de unas excepciones muy limitadas.

¿Cuáles son las excepciones para viajar a EU sin estar vacunado y sin ser residente?

Las excepciones incluyen principalmente a los menores de 18 años, ya que la mayoría no han recibido la vacuna por falta de autorización de las autoridades correspondientes.

A partir de los 2 años hasta los 17 y viajas en compañía de un adulto ya vacunado, tendrás que realizarte una prueba Covid tres días antes.

Sin embargo, esto cambia si el menor de edad viaja con un adulto no vacunado, ya que entonces se tendrá que realizar el test un día antes.

Si vas a viajar a Estados Unidos y participaste en ensayos clínicos para las vacunas Covid, entonces también estarás exento de los requisitos solamente si necesitas viajar por razones de emergencia o humanitarias.

Lo anterior se hará válido solamente si cuentan con una carta emitida por el gobierno de Estados Unidos que acredite tu necesidad de acceder a dicho país.

También se eximirá a los viajeros que van acompañados por personas con visas que no sean de turista desde países con poca disponibilidad de vacunas.

¿Cuáles son los países que tendrán esta excepción?

La información de las autoridades estadounidenses señaló que son cera de 50 países donde la tasa de vacunación es inferior al 10 por ciento.

De acuerdo con datos oficiales de distintos gobiernos recopilados por el portal Our World in Data, la mayoría de estos países son africanos, así como Nicaragua, Haití, Irak y Siria.

La nuevas normas para viajar a Estados Unidos señalan que si provienes de dichos países y pretendes quedarte en el país más de 60 días, tendrás que comprometerte a ser vacunado en territorio norteamericano.

A pesar de que no se han aclarado cuáles serán las directrices para viajar a Estados Unidos vía terrestre de México y Canadá, se espera que sean similares a las ya establecidas.

¿Con qué vacunas puedo acceder a territorio norteamericano?

Las vacunas que se aceptan para acceder a Estados Unidos son las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Pfizer/BioNTech

Moderna

Janssen (de Johnson & Johnson)

Dos versiones del suero de AstraZeneca

Sinopharm

Sinovac

Cabe destacar que si vas a viajar a Estados Unidos, también se le dará acceso a las personas inmunizadas con una combinación de las vacunas covid ya mencionadas.