¿Quieres trabajar en EU? Gobierno otorgará 20 mil visas de empleo

¿Quieres ir a trabajar a Estados Unidos? Pues el gobierno de dicho país anunció que dará 20 mil visas para trabajar temporalmente en su nación.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo realizaron el anuncio para trabajadles adicionales para la primera mitad del 2022.

Te puede interesar: Una mujer policía en EU renuncia a su cargo por OnlyFans

¿Quieres trabajar temporalmente en Estados Unidos? Pues el gobierno anunció hoy que pondrán a disposición 20 mil visas de trabajo adicionales para los trabajadores no agrícolas de países considerados para el programa.

Entre ellos está México, Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras, con el fin de apaciguar la escasez de mano de obra en el país.

Estas visas estarán disponibles desde el viernes 28 de enero y apuntan a apoyar a los empleados estadounidenses que se enfrentan a ‘daños irreparables’ debido a la falta de trabajadores.

La contratación será hasta el 31 de marzo de este año, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Seguridad Interior.

6 a.m. muster with the great Border Patrol Agents of the Laredo, TX sector. Awards were given to Agents who risked their lives to save others. That’s what the Agents do every day. Need to provide them with the resources they deserve. pic.twitter.com/YeGVz8muBq

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) January 28, 2022