¿Quién es Lady Trump?, aspirante a la gubernatura en Texas

Una revista de EU, llamada Político, bautizó como ‘Lady Trump’ a Michele Fiore, concejal en Las Vegas y aspirante ahora a ser gobernadora de Las Vegas.

La aspirante política, Fiore, lanzó un video promocionando su campaña con un duro mensaje: derrocar a Joe Biden y que está lista para luchar.

*Información relacionada: Trump ‘ataca’ a Lady Gaga en redes sociales por su apoyo a Biden

MUST-SEE: Las Vegas Councilwoman Michele Fiore announces run for governor with in-your-face campaign video #8NN https://t.co/nVnupi7beK pic.twitter.com/wBWnb3XNqT

— 8 News Now (@8NewsNow) October 19, 2021