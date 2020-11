¿Quién es Joe Biden?

Escucha la nota:



Por: Juan Pablo Vargas

ORIGENES FAMILIARES

Joseph Robinette Biden Jr, mejor conocido como Joe Biden, nació el 20 de noviembre de 1942, en Scranton, Pensilvania. Es el mayor de los cuatro hijos de de Joseph R. Biden, vendedor de coches, y de Catherine Eugenia Finnegan, de origen irlandés. Pasó sus primeros años en los suburbios de New Castle Country, Delaware.

VIDA PERSONAL

En 1966, se casó con Neilia Hunter, con quien tuvo tres hijos, Joseph R. III (Beau), Robert Hunter, y Naomi. Su esposa e hija menor murieron en un accidente de automóvil provocado por un conductor borracho poco después de que Biden fuera elegido Senador en 1972. Los niños -Beau, de 3 años, y Hunter, de 2- resultaron gravemente heridos y fueron hospitalizados.

Durante cinco años, Joe cría a Beau y Hunter como padre soltero, con la ayuda de su hermana Valerie -que ha dirigido todas sus campañas- y su familia.

En 1977, contrajo matrimonio con la profesora de inglés, Jill Tracy Jacobs, con la que tuvo a su hija, Ashley.

ESTUDIOS

Se graduó en la Academia Archmere Academy en Claymont, Delaware, en 1961, y en historia y ciencias políticas en la Universidad de Delaware, Newark, en 1965. Posteriormente cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse, donde se graduó en 1968. En 1969, trabajó como abogado en Wilmington, Delaware.

SENADOR

BIDEN CRIME LAW

Elegido presidente del Comité Judicial del Senado (1987-1995), tuvo un papel principal en la promulgación del Violent Crime Control and Law Enforcement Act, también conocido como Biden Crime Law. En 1994, fue el autor del Violence Against Women Act, (Ley de Violencia Contra la Mujer).

Fue miembro del consejo del condado de New Castle entre 1970 y 1972, año en que se presentó al Senado por el Partido Demócrata resultando elegido. Llegó a Washington D.C. con solo 29 años, lo que le convertía en el quinto Senador más joven de la historia de los Estados Unidos. Fue reelegido en cinco ocasiones consecutivas en 1978, 1984, 1990, 1996 y 2002.

Presidió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado entre 2001 y 2003, y desde enero de 2007 cuando los demócratas retomaron el control del Senado.

Durante el conflicto de los Balcanes realizó viajes a la región y fue determinante para que el presidente Bill Clinton utilizara la fuerza militar contra el presidente serbio Slobodan Milosevic por la violación de los derechos humanos.

Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, apoyó las políticas del presidente George W. Bush en Afganistán y en octubre de 2002 votó a favor de la resolución que autorizaba al Gobierno a utilizar la fuerza contra Irak.

En 2006, presentó un plan para Irak basado en un sistema federal inspirado en la experiencia de Bosnia. Fue uno de los primeros que reclamó la clausura de los campos de detenidos en la base naval de Guantánamo.

PRIMERA CANDIDATURA

El 9 de junio de 1987, anunció su candidatura a laPresidencia de los Estados Unidos apoyándose en su popularidad entre los grupos progresistas, como presidente del Comité Judicial del Senado que rechazó al ultraconservador Robert Bork para el Tribunal Supremo.

Fue acusado de plagio en un discurso electoral del líder del Partido Laborista británico, Neil Kinnock.

En febrero de 1988 fue hospitalizado a causa de dos aneurismas cerebrales.

El 7 de enero de 2007, anunció que presentaría nuevamente su candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos, aunque tras la primera cita en el proceso de elección en el Caucus de Iowa el 3 de enero de 2008, se retiró ante sus pocas probabilidades que le daban las encuestas de alcanzar la candidatura.

Poco antes de la Convención partidaria en Denver, Barack Obama le propone la candidatura a la vicepresidencia y el 23 de agosto de 2008 fue anunciado como compañero del candidato presidencial enfrentándose a la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, y en las elecciones presidenciales del 4 de noviembre de 2008, derrotaron a la candidatura republicana de McCain y Palin, logrando un 52.8% contra un 45.8%.

VICEPRESIDENTE

El 20 de enero de 2009 juró como vicepresidente de los Estados Unidos, en el Capitolio de Washington DC, reemplazando a Dick Cheney.

Trabajó en iniciativas como la implementación de la Ley para la Recuperación y Reinversión en los Estados Unidos, que pretende establecer las bases para una economía sostenible.

Presidente del Cuerpo Especial de la Clase Media, una iniciativa de la Casa Blanca diseñada para aumentar los estándares de nivel de vida de las familias de la clase trabajadora en USA.

Ubicado en la franja centrista del Partido Demócrata, con posturas moderadas sobre los temas como el aborto, el matrimonio homosexual y la pena de muerte. Apoyó medidas en favor de la clase media, otras que facilitan el acceso a la Universidad, y una ley para la recuperación y la reinversión en la industria del país. También prometió proteger la pensión de los jubilados, y mantener la seguridad de la nación y de los ciudadanos.

Como vicepresidente, Biden abogó por la creación y expansión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés); el programa de Acción Diferida para Padres de los Estadounidenses (DAPA, por sus siglas en inglés); el programa de menores centroamericanos, que permitió a los padres con estatus legal en los EE.UU. presentar una solicitud para traer a sus hijos de América Central para que vivieran con ellos; y la creación de un grupo de trabajo de la Casa Blanca para apoyar a los nuevos estadounidenses y ayudarlos a integrarse en sus nuevos hogares y comunidades.

WIKILEAKS

Fue vinculado mediante filtraciones de Wikileaks a las políticas de tortura y de asesinato indiscriminado realizados en Iraq y Afganistán durante el mandato de George W. Bush, acusaciones que fueron negadas alegando que como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado solicitó en varias ocasiones investigaciones sobre dicho tema.

En octubre de 2015, meses después de la muerte de su hijo Beau, después de haber luchado contra el cáncer cerebral durante varios años, anunció su decisión de no presentarse a las primarias demócratas con vista a las elecciones presidenciales de 2016.

DATOS CURIOSIOS

A punto de cumplir los 78 años, será el mandatario de más edad en ocupar dicho cargo.• Lleva 47 años activo en la política estadounidense. Su carrera en Washington DC empezó en el Senado en 1973.

BIDEN Y MÉXICO

(Migración)

Los líderes mundiales, salvo excepciones como la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitaron a Biden por su éxito en las urnas.

Biden – “No se construirá ni un pie (30.48 centímetros) más de muro durante mi administración”, prometió durante la conferencia anual de la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos y la Asociación Nacional de periodistas hispanos.

De acuerdo con las cortes estadounidenses, hay 545 niños que han sido separados de sus familiares por funcionarios fronterizos entre 2017 y 2018 con los que abogados defensores de migrantes no han podido comunicarse y no se sabe de su paradero. La campaña de Biden, por su parte, prometió a finales de octubre la creación de un grupo especial de trabajo para reunir a estos menores con sus familiares.

(Medio ambiente y comercio)

Biden ha sido también muy claro. “La emergencia climática nos presenta una enorme oportunidad para que la región dé un salto del desarrollo sucio en favor de las tecnologías del futuro. Inversiones en energía limpia e infraestructura sostenible traerán un boom de innovación al hemisferio”, asegura en su página oficial.

Propone una red de energética integrada desde México hasta Centroamérica y Colombia, abastecida por un porcentaje cada vez más alto de energía limpia.

En cuanto al comercio, Biden ha aceptado en el pasado reciente que el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituyó al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), es mejor, pero “no es ideal”, aunque lo respaldó debido a las “mejoras” que los movimientos laborales y progresistas consiguieron, de acuerdo con las declaraciones al Washington Post de un portavoz oficial del ex vicepresidente.

“Como presidente, me aseguraré de que los defensores del movimiento laboral y ambiental se sienten en la mesa y que no se firmen acuerdos adicionales hasta que hayamos conseguido grandes inversiones para los trabajadores y las comunidades” estadounidenses, añadió.

En su visita a México en septiembre de 2013, Biden, entonces vicepresidente de Estados Unidos, aseguró que “era fantástico estar” en el país vecino del sur. “Desde Canadá hasta la punta de Argentina, no hay razón para que en el Siglo XXI el hemisferio no sea la mayor potencia económica del mundo. Pero eso no pasará sin México”, dijo en aquel momento.