¿Quién era Robert Durst, el millonario asesino de 'The Jinx'? Falleció en prisión por 'causas naturales'

¿Alguna vez has visto el documental ‘The Jinx’? Pues te sorprenderá saber que cuenta la historia de Robert Rust, un multimillonario acusado de cometer diversos asesinatos, falleció en prisión.

El abogado de Durst informó que el millonario falleció en prisión debido a complicaciones por el covid-19 y no pudo ser trasladado al hospital para ser atendido.

Fallece en prisión Robert Durst

El multimillonario acusado de haber asesinado a su mejor amiga, Susan Berman en el 2000, falleció este martes debido a complicaciones por el covid.

Robert Durts tenía 78 años al momento de fallecer.

Por otro lado, la muerte de Durst se dio en el hospital de la prisión estatal en Stockton, aseguró su abogado Chip Lewis.

Además, aseguró que se debió a complicaciones de varias enfermedades que se vieron más afectadas después de haberse contagiado de covid-19.

Durst padecía cáncer de vejiga además de otras enfermedades.

El prisionero cumplía una cadena perpetua en la prisión de Stockton.

‘Entendemos que su muerte se debió a causas naturales asociadas con una larga lista de problemas médicos de los que habíamos informado repetidamente a los tribunales en las últimos años’.

Los asesinatos de Robert Durst en The Jinx

Robert Durst fue sentenciado a cadena perpetua después de que se le encontrará responsable de la muerte de su mejor amiga y vocera, Susan Berman en el 2000.

La muerte de Berman no fue una coincidencia debido a que Susan murió a manos de Durst evitando que confesara la verdad sobre el fallecimiento de su primera esposa, Kathleen McCormack Durst, quien desapareció en 1982 y declarada muerta en el 2017.

Robert fue detenido en el 2015, cuando por un ‘error’ declaró sus crímenes en el documental de HBO titulado ‘The Jinx: The life and deaths of Robert Durst’.

En los últimos momentos del documental se escucha a Robert decir ‘Maldición, los mate a todos’.

Esta declaración fue suficiente para ponerlo en prisión con cadena perpetua.

La muerte de Robert Durts en prisión es un ejemplo de que la vida en la cárcel no es nada sencillo, si quieres conocer más sobre ello, el documental ‘The Jinx’ aún se encuentra disponible en HBO.