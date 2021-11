¿Qué tan peligrosa es la variante Omicron Covid?

Este viernes la Organización Mundial de la Salud alertó al mundo por la llamada variante Omicron Covid, proveniente de Sudáfrica.

De acuerdo con Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización la raíz de la mencionada se dio por la desaceleración de vacunas contra el virus en el mundo.

The new #COVID19 virus variant – Omicron – has a large number of mutations, some of which are concerning. This is why we need to speed up our efforts to deliver on #VaccinEquity ASAP and protect the most vulnerable everywhere. https://t.co/b9QBMJXtJl

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 26, 2021