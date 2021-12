¿Qué sucedió en la sede de la ONU en Nueva York? Hay un hombre detenido

El edificio central de la ONU en Nueva York cerró este jueves los accesos de entrada al detectar la presencia de un hombre armado.

Después de las negociaciones con el hombre implicado, fue detenido.

Te puede interesar: Te contamos qué es un NFT, dónde comprar y cómo vender

Después de que varios elementos respondieran al llamado en el que se informó que un hombre con sudadera roja se encontraba con un rifle fuera de las instalaciones, el sujeto fue detenido.

El portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric dijo que el cierre de las instalaciones se dio como medida preventiva.

Sin embargo, no especificaron qué tipo de arma portaba el individuo.

Después del cierre, uno de los accesos fue abierto solo para el tránsito de las personas.

En internet se dio a conocer el hecho y diversos internautas filtraron el video de la detención del sujeto.

Alrededor de las 10 am se reportó la presencia de un hombre armado a las afueras de la sede de la ONU en Nueva York.

Cuerpos policiales acudieron a la zona para arrestar y controlar cualquier incidente que pudiera darse.

Aún no se sabe los motivos de la aparición de dicho sujeto en las inmediaciones de las Naciones Unidas.

Después de largas horas de espera, el hombre dejó su rifle en el piso y continuó a poner las manos detrás de la cabeza.

Los cuerpos policiales se acercaron cautelosamente hacia él para proceder con la detención.

Este hecho también quedó grabado en redes sociales por diversos usuarios.

UPDATE: The man carrying a shotgun outside of the United Nations in Manhattan has been detained by police. https://t.co/q28cp8WNi5 pic.twitter.com/JkzGbaxUjn

— Citizen New York (@CitizenAppNYC) December 2, 2021