‘¡Que no se duerma!’ Dice Donald Trump a Biden previo a reunión con Putin

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente ha dado de qué hablar, pues se ha dirigido a su sucesor, Joe Biden, para indicarle que no se quede dormido antes de que se reúna con el mandatario ruso, Vladímir Putin, el próximo miércoles 16 de junio, en una cumbre que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza.

A través de un comunicado se publicó en redes sociales el jueves, el exmandatario estadunidense deseó buena suerte a Biden, “en el trato con el presidente Putin. ¡No te duermas y, por favor, dale mis más cordiales saludos!”.

Trump tells Biden not to fall asleep in his meeting with Putin pic.twitter.com/AJ8qz3Wjkl

