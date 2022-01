¡Qué duro! El Papa Francisco critica a quienes prefieren tener perros y no hijos

¡Ahora si se enojo! El Papa Francisco criticó a las parejas que prefieren tener perros o gatos a tener hijos.

El Pontífice aseguró que en este momento las mascotas ‘ocupan el puesto de los hijos’.

Te puede interesar: TikTok probará una función similar a la de Twitter

Papa Francisco crítica a las parejas sin hijos

En la Audiencia celebrada este miércoles en honor a San José, es donde el Papa Francisco no dudo en criticar a las parejas que prefieren tener perros y gatos a tener hijos.

Aseguró que en este momento ‘las mascotas ocupan el puesto de los hijos’ y aprovechó la oportunidad para hablar de la adopción de pequeños que se encuentran huérfanos en el mundo.

En la Audiencia, el Papa tomó el ejemplo de José y cómo anotó a Jesús cuando era niño para proseguir con la crítica hacia las parejas con perros y gatos.

‘Muchas parejas no tiene hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos’.

‘Sí hace reír, lo entiendo, pero es la realidad ‘aseguró el Pontífice.

‘Este hecho de renegar la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad’, finalizó el Papa Francisco.

San José, tú que has amado a Jesús con amor de padre, protege a los muchos niños que no tienen familia y desean un papá y una mamá. Sostén a los cónyuges que no consiguen tener hijos, ayúdalos a descubrir un proyecto más grande. #AudienciaGeneral — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 5, 2022

Papa Francisco habla de las adopciones

Estas declaraciones se hicieron para demostrar la cantidad de niños huérfanos que existen en el mundo y las parejas que aún no experimentan esta sensación.

El Pontifice además instó a las autoridades a aligerar los trámites para que la adopción sea más accesible.

El Papa Francisco pidió a las autoridades e instituciones tener más flexibilidad para ayudar con los niños huérfanos en busca de una familia.

‘Deseo que las instituciones estén siempre listas para ayudar, vigilando con seriedad pero también simplificando el procedimiento necesario para que se pueda cumplir el sueño de tantos pequeños que necesitan una familia y de tantos esposos que desean donarse en el amor’.

Por otra parte, se dirigió a las parejas para que no tengan miedo de elegir la vía de la adopción.

‘No hay que tener miedo de elegir la vía de la adopción, de asumir el ‘riesgo’ de la acogida’ dijo el Papa Francisco.

Con estas declaraciones es cómo el Papa Francisco hablo de los que prefieren tener perros y gatos a hijos.