¡Qué divertidos! Michelle Obama comparte foto con Barack y desean feliz año nuevo 2022

La ex primera dama de Estados Unidos (EU), Michelle Obama, deseó un feliz año nuevo 2022 a todos los estadounidenses con una imagen divertida en compañía de Barack Obama, exmandatario de la nación norteamericana.

Se sabe que las fiestas de Navidad y Año Nuevo suelen ser tiempos de reflexión y buenos deseos, y generalmente los famosos y celebridades aprovechan para darse a notar y eso fue lo que sucedió con estos dos políticos.

Una foto del expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle rápidamente se volvió viral.

Happy New Year from me and my boo! 🎉🥳 Wishing you all a year filled with happiness, love, and good health. pic.twitter.com/FRR0DDZjw9

— Michelle Obama (@MichelleObama) January 1, 2022