¿Qué dijo Biden antes de recibir su tercera dosis de la vacuna Pfizer?

El presidente de Estados Unidos Joe Biden recibió una tercera dosis de la vacuna Pfizer contra Covid19.

Luego de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos aprobarán las aplicaciones de refuerzo, el mandatario decidió poner el ejemplo.

Es por ello que a tres días de este anuncio, Biden – en el auditorio de la Casa Blanca– convocó a periodistas para que fueran testigos de su aplicación.

Frente a los medios el presidente remangó su camisa y la enfermera se dispuso a aplicar la dosis de refuerzo.

Cabe señalar que esta tercera dosis esta recomendado para mayores de 65 años y otros colectivos vulnerables.

Por ello, el mandatario hizo énfasis en que quiere ser un ejemplo para este sector de la población y para todos aquellos que aún dudan en vacunarse.

“Sé que no lo parece, pero tengo más de 65, muchos más, y por eso me pongo hoy mi dosis de refuerzo”, afirmó el presidente, de 78 años.

Joe Biden se puso la segunda dosis de la vacuna de Pfizer el pasado 11 de enero, hace más de ocho meses, por lo que cumplía las condiciones para obtener un refuerzo, la cual señaló en conferencia de prensa, es posible ponerla seis meses después de tener ambas dosis.

Asimismo en su cuenta de Twitter, y antes de recibir la vacuna Pifizer, explicó los motivos por los cuales, y de acuerdo con la FDA y la CDC se aprobó esta tercera dosis.

I’ll be getting my COVID-19 booster shot — and I encourage everyone who’s eligible to get theirs as well. pic.twitter.com/l6Gmo0G8OO

— President Biden (@POTUS) September 27, 2021