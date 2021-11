Protestas multitudinarias en Austria contra el nuevo confinamiento por la pandemia

Protestas multitudinarias en Austria se dieron luego que el gobierno decretó un nuevo confinamiento por alza en los casos de Covid-19 y la vacunación obligatoria.

Unas 40 mil personas, muchas sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad, protestaron en Viena contra el confinamiento general que comienza el lunes.

Información relacionada: Identifican al paciente cero de Covid-19, se trata de una vendedora de mariscos

La protesta fue conovocada por el partido ultraderechista FPÖ, que calculó la participación de la población en unas 100 mil personas.

Paradójicamente, el líder de esa agrupación política, Herbert Kickl, no asistió debido a que se encuentra en cuarentena tras dar positivo por coronavirus.

Los manifestantes marcharon por las calles portando banderas de Austria, mensajes negando la existencia de la enfermedad y contra la vacunación y, en general, calificando las restricciones contra el coronavirus de dictatoriales.

Manifestación pacífica

Pese a que la protesta se desarrolló de forma pacífica, la policía informó que hubo cinco detenciones en incidentes aislados como arrojar botellas y otros objetos a los agentes.

Sin embargo, también hubo denuncias por el hecho que algunos simpatizantes llevaban algunos elementos de simbología nazi, que en Austria es un delito.

Contra el Covid, ibuprofeno y desparasitantes, dicen los ultraderechistas

El partido ultraderechista FPÖ impulsó la protesta desde las redes sociales.

Un antiguo ministro del Interior, que ha defendido que el coronavirus se puede tratar con un desparasitador para animales, ibuprofeno y vitamina C, alentó la protesta para defender la “libertad” y evitar la “dictadura”.

El FPÖ, la tercera formación parlamentaria de Austria con un 20 % de intención de voto, se ha mostrado radicalmente en contra de las vacunas y de las restricciones para evitar contagios.

Contra el confinamiento

“El confinamiento de los no vacunados me parece un error, no creo que los derechos fundamentales se deban aplicar en función de que alguien tenga un fármaco en el cuerpo”, explicó una universitaria que portaba un símbolo de la paz.

También otros manifestantes llevaban un cártel en el que se leía: “Mejor manifestarse con el FPÖ que callar con la izquierda” y que calificaba las restricciones como un camino a la dictadura, durante las protestas multitudinarias en Austria contra el confinamiento.