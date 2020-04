Primer ministro irlandés ayudará como médico en lucha contra COVID-19

El primer ministro irlandés en funciones, Leo Varadkar, ha reactivado su licencia de médico para efectuar un turno semanal en un hospital de Dublín, a fin de aliviar la escasez de personal causada por la crisis del coronoavirus.

I visited McKee Barracks today to see the work of the Joint Taskforce on Covid 19. The Defence Forces are providing a great support role to the HSE as part of the national effort, particularly with tracing, testing, transport and tenting. #InThisTogether #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/Q4WzJB4hrD

— Leo Varadkar (@LeoVaradkar) April 6, 2020