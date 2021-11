¿Posible guerra nuclear? Estados Unidos advierte sobre las armas nucleares de China

El Departamento de Defensa de Estados Unidos, informó que China ya cuenta con un armamento nuclear llamada ‘tríada nuclear’, lo que podría representar una guerra nuclear.

Es decir, para el 2030 China podría contar con el mayor almacenaje de armas nucleares.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció en un informe que China ha crecido rápidamente su arsenal nuclear.

Sin embargo, en el comunicado señala que Pekín puede lanzar misiles balísticos armados desde tierra, mar y aire.

Es decir, China cuenta con la tríada nuclear.

En el mismo informe se puede leer la preocupación de Estados Unidos debido al crecimiento acelerado del país.

Por otra parte, el nuevo informe del Pentágono afirmó que la rápida modernización militar de China puede superar el retroceso para recuperar Taiwán.

Este término internacional indica que un país cuenta con la fuerza militar en las tres divisiones de su ejercito.

Es decir, tierra, mar y aire.

Por otra parte, estar estrategia se maneja de esta forma para que no se pueda destruir todo el arsenal nuclear en un ataque.

Estados Unidos ha desplegado durante medio siglo una tríada nuclear a través de misiles intercontinentales terrestres.

Además de contar con misiles en submarino Trident así como bombas y misiles de crucero en aviones militares como los b-52H y los B-2.

Estas declaraciones se dieron gracias a John Barry, corresponsal de seguridad nacional de Newsweek.

Por otro lado, solo tres países cuentan con esta tríada nuclear que son Estados Unidos, Rusia y China sin embargo se sospecha que Israel también tiene dividas sus armas.

De acuerdo con el informe del Pentágono, China podría tener 700 ojivas nucleares para 2027 y en 2030 llegar a las mil.

Esto representa un arsenal dos veces y media mayor de lo que contiene el Pentágono.

I am pleased to announce the release of the 2021 China Military Power Report. The report illustrates the importance of meeting the Department’s number one pacing challenge. https://t.co/gw0UbtY6Vo

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 3, 2021