Por no tener vacuna covid, Jair Bolsonaro tuvo que comer en la calle en NY

El Presidente de Brasil , Jair Bolsonaro vivió uno de los momentos más bochornosos debido a que tuvo que comer en la calle en Nueva York.

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al mandatario brasileño se le prohibió entrar a los restaurantes.

Parece ser que ser antivacunas comienza a tener consecuencias sociales, y Jair Bolsonaro vivió uno de los momentos más vergonzosos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Y es que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio advirtió que ‘si no quiere vacunarse, que no se atreva a venir aquí’.

Blasio compartió en sus redes sociales el acontecimiento de Bolsonaro, a lo que hizo una llamado para vacunarse.

And we’d do it again! pic.twitter.com/qA8500hCtR

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 22, 2021