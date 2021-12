Policía de Texas halla restos humanos posiblemente de Taylor Pomaski, novia de un exjugador de la NFL

La Policía de Texas en Estados Unidos reportó este lunes el hallazgo de unos restos óseos que podrían ser de la joven Taylor Pomaski, de 29 años, novia del exjugador de la NFL, Kevin Ware, que desapareció sin dejar rastro en abril pasado.

Pese a que todavía no se hace oficial, el sheriff del condado, Ed González, dice que los investigadores creen que los restos óseos podrían ser de Pomaski, puesto que aún no se podido establecer la identidad de la víctima.

*Información relacionada: NBA y NFL: ¿Qué nos han dejado hasta el momento?

Update: on 12/10/21, @HCSOTexas investigators, along with members of Texas EqquSearch, searched & excavated a site in North Harris County. The location was identified during the ongoing investigation into Taylor Pomaski’s disappearance. Investigators located possible pic.twitter.com/G9hjWyDCjo

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) December 10, 2021