Polémica en campaña de vacunación covid para niños en EU; republicanos acusan de propaganda

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos informó sobre el inicio de la vacunación covid para niños, específicamente en Nueva York, sin embargo, una campaña generó polémica.

Es de recordar que el 3 de noviembre del 2021 se dio a conocer que la ciudad neoyorquina comenzaría esta semana a aplicar la vacuna covid en menores de 5 a 11 años de edad.

La administración del biológico será en las escuelas, según lo anunciado por el alcalde, Bill de Blasio, quien dio la declaración un día después de que se autorizara la vacuna Pfizer para dicho sector de la población.

En ese sentido, el mandatario local expuso que el suministro del inmunizante iniciaría este lunes, aunque “un día por escuela”, aseverando que es opcional, ya que hay padres que preferirían ir con su pediatra.

Por su parte, el 3 de noviembre, el presidente estadunidense, Joe Biden, alentó a los adultos a vacunar a los menores contra el coronavirus a pesar de cierto escepticismo entre algunos padres de familia.

Para seguir motivando a los pequeños y sus familias, el icónico personaje de ‘Plaza Sésamo’, “Big Bird” publicó en redes sociales que recibió la vacuna covid.

A través de un breve mensaje en su cuenta oficial de Twitter, indicó que el 6 de noviembre le aplicaron el biológico, aunque presentó un leve dolor en su “ala”.

Posteriormente, Joe Biden respondió el mensaje del famoso personaje asegurando que estar vacunado es la mejor forma de mantener seguro al vecindario.

Good on ya, @BigBird . Getting vaccinated is the best way to keep your whole neighborhood safe.

Sin embargo, tal parece que algunos miembros del Partido Republicano, el opuesto a Biden, no estuvieron de acuerdo con la campaña a la que señalaron de propaganda gubernamental.

Por su parte, el senador de Texas, Ted Cruz dio retweet a la publicación del pájaro amarillo enfatizando que se trata de propaganda “para su hijo de 5 años”.

En tanto, el republicano Robby Starbuck ironizó el mensaje de “Big Bird” diciendo que en unos cinco días publicara una foto desde la cama de un hospital.

5 days later… *Big Bird posts photo from his hospital bed* “Hi kids, I had a little heart attack but it’s very rare. I’d do it all over again and can’t wait to get my booster shfndnnd” *announcer* “Sorry kids he’s having a reaction totally not related to the shot and needs rest” https://t.co/4vWvQyx4eQ

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) November 6, 2021