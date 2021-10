Pfizer y BioNtech solicitan a FDA autorización de vacunas covid para niños

Debido a que la pandemia de coronavirus aún continúa, siguen las medidas para evitar contagios, por lo que este jueves Pfizer y BioNtech pidieron a la FDA autorice el uso de vacunas covid para niños de entre 5 y 11 años de edad.

Y es que, hasta el momento, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos solo permite la aplicación de dosis contra el SARS-CoV-2 a partir de los 12 años.

En ese sentido, la farmacéutica estadunidense confirmó la solitud para la autorización a través de su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, en días recientes, Vivek Murthy, cirujano general de EU y principal responsable de la salud pública del país norteamericano, dijo que los biológicos para ese sector de menores “están en el horizonte”.

UPDATE: We and @BioNTech_Group officially submitted our request to @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx

— Pfizer Inc. (@pfizer) October 7, 2021