Pfizer logra “fast-track” para aprobación de vacuna contra COVID-19

La farmacéutica Pfizer y su socia BioNTech consiguieron este lunes la autorización por parte del regulador estadunidense para la aprobación por vía rápida de dos candidatas a vacunas contra COVID-19, informó la compañía.

We are proud to have received Fast Track designation from the U.S. FDA for two of our four investigational vaccine candidates from the #BNT162 mRNA-based vaccine program. They are being developed to help protect against #COVID19. https://t.co/NHcWj8wJqg pic.twitter.com/jHo6DxCSyc

— BioNTech SE (@BioNTech_Group) July 13, 2020