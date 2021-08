Pese al caos, Joe Biden defiende sus decisiones sobre Afganistán

Las decisión de Joe Biden sobre retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán provocó una serie de reacciones en cadena que hoy tienen al país asiático sumergido en una crisis y controlado por los talibanes.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos defendió su manera de actuar en torno a Afganistán y aseguró que no había forma de retirar a las tropas sin que se generara el caos de los último días.

Además, señaló que no cree que los talibanes hayan cambiado sus formas de actuar ni de pensar tras 20 años de guerra y presencia militar de Estado Unidos y países de la OTAN.

En entrevista para el programa Good Morning America de la cadena ABC, Joe Biden señaló que el grupo talibán se encuentra en una “crisis existencial” sobre la forma en la que gobernarán Afganistán.

“Creo que están pasando una especie de crisis existencial sobre si quieren ser reconocidos por la comunidad internacional como un Gobierno legítimo”, afirmó Biden.

EXCLUSIVE: Pressed on whether the U.S.'s exit from Afghanistan could have been handled better, Pres. Biden tells @GStephanopoulos, "The idea that somehow, there's a way to have gotten out without chaos ensuing—I don't know how that happens." https://t.co/mH1AyWI5lb pic.twitter.com/osAwdDQy2L

— ABC News (@ABC) August 18, 2021