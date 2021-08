Periodistas afganas en riesgo tras llegada de los talibanes

La llegada de los talibanes al poder ha dado un golpe al trabajo de las mujeres periodistas afganas y los logros alcanzados en los medios de comunicación, al grado que algunas de ellas han tenido que salir de Afganistán.

Tal es el caso de la periodista Beheshta Arghand, quien el pasado 17 de agosto se convirtió en la primera mujer en entrevistar con la cara descubierta a un portavoz de los talibanes.

La periodista afgana de 24 años dijo que huyó del país, al igual que millones de personas, por miedo a las políticas del nuevo régimen.

En declaraciones a la cadena estadounidense CNN en entrevista, dijo que salió de inmediato del país por miedo a los talibanes.

La entrevista se transmitió por la cadena TOLO News y fue la primera vez en la historia de Afganistán que un representante de los talibanes apareció en vivo en un estudio de televisión sentado frente a una presentadora con el rostro totalmente descubierto.

