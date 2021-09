Periodista de Australia sufre agresión mientras transmitía en vivo las protestas

Se registro una agresión a periodista en Australia, Paul Dowsley fue víctima de los manifestantes esta tarde.

Mientras transmitía las protestas en Melbourne, el periodista sufrió múltiples agresiones.

Mientras cubría las protestas contra el confinamiento en Melbourne, Paul sufrió diversas agresiones.

Cuando se encontraba al aire reportando los acontecimientos, un manifestante le arrojo una lata directo a la cabeza.

El periodista continuó en directo, sin embargo, narró que durante toda la cobertura, había sido víctima de los manifestantes.

Paul Dowsley, relató que habría sido agarrado del cuello y le habían arrojado orina en las protestas.

Retomamos el video del presentador Blake Johnson de sus redes sociales para mostrar la agresión.

The moment @paul_dowsley is hit (again) this time with a can of drink. pic.twitter.com/jywumGU81O

— Blake Johnson (@BlakeJohnson) September 21, 2021