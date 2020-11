Pensilvania hace oficial el resultado de la elección a favor de Biden

El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, anunció este martes que el estado ha certificado el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre a favor del demócrata Joe Biden, que se hará con sus 20 compromisarios de Colegio Electoral.

“De acuerdo con lo requerido por la ley, he firmado la certificación para el nombramiento de electores (delegados del Colegio Electoral) para Joe Biden y Kamala Harris”, afirmó el gobernador en Twitter.

Esto pone fin a varias semanas de acusaciones infundadas de fraude por parte del presidente saliente, Donald Trump, en el estado y tras varios intentos infructuosos en los tribunales de detener la certificación del resultado.

