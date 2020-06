Pareja amenaza con armas a manifestantes en EEUU

El presidente Donald Trump, ha acentuando nuevamente las tensiones raciales en Estados Unidos, publicando un video que muestra a una pareja de Missouri blandiendo armas hacia los manifestantes que pedían reformas policiales.

Sin comentarios, Trump retuiteó un video de ABC News que mostraba a una pareja blanca que respondía a los manifestantes blancos y negros que marchaban frente a su mansión de St. Louis.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor’s home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch

— ABC News (@ABC) June 29, 2020