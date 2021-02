Para mayo deberán estar vacunados mayores de 50 años: Reino Unido

Todos los adultos mayores de 50 años deberán de haber recibido la vacuna contra la covid-19 en el Reino Unido para el próximo mes de mayo, según anunció este viernes un portavoz del Gobierno británico.

Hasta la fecha, el Ejecutivo conservador no había fijado una fecha concreta en este sentido y se había limitado a indicar que los primeros nueve grupos considerados prioritarios serían vacunados "para primavera".

One in five adults in the UK has now received a first dose of the vaccine.

Every jab gets us closer to defeating the virus, so please come forward when you are called for the vaccine by the NHS. pic.twitter.com/1hzX4PlbIA

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 4, 2021