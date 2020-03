Papa culpa a evasores de impuestos por problemas en servicios de salud

El Papa Francisco aseguró que se ha hecho evidente que aquellos que no pagan impuestos no solo cometen un delito, sino también un crimen, las palabras del líder católico hacen referencia a los problemas que se enfrentan en el sector salud de Italia.

El Papa Francisco puso la atención en los problemas que enfrentan los servicios de salud italianos para lidiar con el brote de coronavirus y respaldó la afirmación de un reconocido periodista sobre que los evasores de impuestos tenían parte de la responsabilidad.

El comentario se conoce en momentos en que los hospitales públicos de Italia, que padecen una falta crónica de financiamiento, han sido llevados al límite en el norte del país, epicentro del contagio, y mientras otras regiones menos acomodadas buscan prepararse para la embestida del virus.

El Papa Francisco, quien está aislado en el Vaticano y realiza sus audiencias generales por Internet en lugar de ante multitud en la Plaza San Pedro, habló en una entrevista realizada por teléfono y publicada el miércoles en el diario La Repubblica de Roma.

Dijo que estaba “muy impresionado” por un artículo del periodista Fabio Fazio, quien enumeró 15 lecciones que aprendió de la crisis del coronavirus, y citó una de ellas en su totalidad.

Fazio escribió que la crisis debería llevar a la gente a apreciar lo que realmente importa en la vida, como las relaciones personales, la solidaridad y el respeto por el medioambiente, y a exigir que los políticos gobiernen con responsabilidad.

“Se ha hecho evidente que aquellos que no pagan impuestos no solo cometen un delito, sino también un crimen: si no hay suficientes camas de hospital y respiradores artificiales, también es su culpa“, dijo el Papa Francisco, citando literalmente el artículo.

Según cifras oficiales de Italia correspondientes a septiembre, los evasores de impuestos costaron al país 109.000 millones de dólares en promedio cada año entre 2013 y 2015. Italia tiene el mayor nivel de evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la UE, dice la Comisión Europea.

La cifra de muertos por el coronavirus en Italia subió a 2.503 este martes y en su audiencia del miércoles, Francisco, quien ha criticado la evasión de impuestos en el pasado, elogió al personal médico y a los voluntarios que dijo están arriesgando sus vidas para ayudar a los enfermos.

Italia reduce costos sanitarios

Italia, que ha estado reduciendo los costos sanitarios durante décadas, gasta en salud más que en cualquier otro sector, salvo las pensiones.

Los gobiernos de Italia, que han enfrentado presiones para reducir la segunda mayor deuda pública de la zona euro, han recortado el financiamiento para las regiones y, a su vez, las autoridades locales han disminuido el gasto en salud, uno de los mayores ítems de sus presupuestos.

Como resultado, el número de camas de hospital por habitante en Italia ha caído a uno de los más bajos de la zona euro.

En las últimas tres semanas, 1.135 personas han necesitado cuidados intensivos en Lombardía. La región tiene solo 800 de esas camas, según Giacomo Grasselli, jefe de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Policlínico de Milán.

Las autoridades han estado trabajando para crear cientos de camas de cuidados intensivos en espacios especialmente habilitados en Milán y Roma, pero todavía esperan por respiradores mecánicos y personal calificado.