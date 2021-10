Pandemia de coronavirus lleva 60% de recorrido: OMS

La mayoría de las muertes por coronavirus se producen entre los no vacunados.

La científica y jefa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, asegura que la pandemia de coronavirus lleva un 60% de camino, es decir, aún no se ha vencido al virus.

“Si la pandemia de Covid-19 fuera un maratón, ahora mismo la humanidad se estaría acercando al 60 % del camino, no se puede descartar que tengamos que escalar otra montaña inesperada”, afirmó.

África no está vacuna contra el Covid-19

La experta comentó que en muchas partes del mundo la tasa de vacunación es alta, alcanzando el 70% u 80%, sin embargo, reconoció que regiones como toda África tiene muy pocas dosis aplicadas.

“África tiene menos del 4 % de la población vacunada. Cuanto más toleremos esta situación, más posibilidades hay de que surjan nuevas variantes”, advirtió la científica.

Tercera dosis de vacuna para grupos vulnerables

Swaminathan indicó que una tercera dosis de vacuna contra Covid-19 es necesaria únicamente para ciertos grupos vulnerables de la población, no para todos, esto abarca a personas con enfermedades crónicas o grupos de la tercera edad.

Tras la decisión de autorizar la tercera dosis como en EU considera que son decisiones “no éticas” porque no ayudan en nada, la pandemia no termina y tampoco previenen muertes, ya que no está toda la población vacunada.

Acceso equitativo a las vacunas

Hace unos días, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, pidió superar las barreras para garantizar un “acceso justo y equitativo” a las vacunas, esto tras la decisión de algunos países europeos y EU de aprobar la tercera dosis.

Por lo anterior, Swaminathan considera que “Los esfuerzos deben centrarse en la inmunización de los no vacunados y en asegurar el acceso equitativo a las vacunas para todo el mundo para acabar con las tasas bajas de vacunación en ciertas regiones”.

Finalmente, la científica de la OMS que recordó que la mayoría de las muertes por la pandemia de coronavirus se producen entre los no vacunados, incluso en los países con altas tasas de vacunación.