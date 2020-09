Otro voluntario de AstraZeneca presenta enfermedad neurológica ‘inexplicable’

Escucha la nota:



La empresa farmacéutica, AstraZeneca, informó este domingo que un paciente voluntario registró “síntomas neurológicos sin explicación” tras haberle sido suministrada la dosis que busca ser vacuna para combatir el Covid-19.

De acuerdo con medios estadounidenses, lo anterior ocurrió durante la tercera fase de los ensayos clínicos en fase 3 que buscan consolidar la vacuna en seres humanos.

*Información relacionada: Crean investigadores del Tec de Monterrey prueba rápida para detectar Covid-19

Sin embargo, la empresa ya aclaró al diario The New York Times no hay evidencia suficiente de que la respuesta esté relacionada con la sustancia.

Cabe recordar que este es el segundo caso, el primer paciente fue detectado con consecuencias posterior a los ensayos se dio a principios de la semana pasada.

La vacuna está siendo desarrollada entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford del Reino Unido.

Finalmente, el rotativo indica tras lo ocurrido en Reino Unido, las encuestas muestran que los estadounidenses son cada vez más cautelosos a la hora de aceptar una vacuna contra el coronavirus.