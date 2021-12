ONU lanza campaña contra la violencia de género en línea

La lucha contra la violencia de género continúa y por ello se creó una nueva modalidad de derechos de autor para el cuerpo humano mediante la utilización de un símbolo en Internet, así lo informó el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

La iniciativa busca no dañar más a las mujeres y a través de un elemento central llamado ‘bodyright’ con el signo ⓑ, se le colocaría a cualquier imagen de una persona en redes sociales para que quede protegida.

Bodyright is about the right to own your body online.

Claim your #bodyright and join @UNFPA to #ENDviolence against women and girls online: https://t.co/X3mAifvHOe#16Days pic.twitter.com/udh8HcfxWZ

