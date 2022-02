OMS solicita mayor colaboración a China sobre información del origen del Covid-19

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo este sábado que discutió con el primer ministro chino, Li Keqiang, la necesidad de una mayor colaboración sobre el origen del Covid-19.

Cabe destacar que se trata de un tema de controversia que ha tensado las relaciones de Pekín con Occidente, por lo que en ocasiones pasadas, Tedros Adhanom ha presionado a China para que facilite más datos e información relacionado a ello.

Por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, expresó “encantado de reunirme con el primer ministro Li Keqiang“.

We also discussed the need for stronger collaboration on #COVID19 virus origins, rooted in science and evidence. I welcomed his support to strengthen @WHO and discussion about a #PandemicAccord to advance global preparedness.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 5, 2022