OMS señala desconocer consecuencias de nueva variante de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que es muy pronto para entender las consecuencias de la nueva variante del coronavirus en visones criados en Dinamarca, pero afirmó que por el momento no hay evidencia de que tenga impacto en la transmisibilidad o severidad del virus.

#Denmark 🇩🇰 has announced that several people have been infected with a mink-related strain of the #COVID19 virus. WHO is working with the Danish authorities on research and control efforts.

