OMS pide proteger a trabajadores de la salud ante ataques por COVID-19

Las autoridades deben proteger a las enfermeras y a otros trabajadores de la salud ante intimidaciones y ataques que agudizan la grave crisis que provoca la pandemia de coronavirus, dijeron este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS) y grupos de defensa de personal médico.

Unos 100 trabajadores médicos han fallecido por la enfermedad hasta ahora, incluyendo muchos enfermeros, dijo Howard Catton, director del Consejo Internacional de Enfermeros (INC, por sus siglas en inglés), en una rueda de prensa.

Los 28 millones de enfermeras y enfermeros del mundo, el 59% de los trabajadores de salud, están bajo un estrés máximo desde que empezó a gestarse la epidemia, de acuerdo a la OMS, el movimiento Nursing Now y el consejo con sede en Ginebra, en el primer reporte sobre la situación del personal sanitario en el mundo.

“Hemos recabado informes de todo el mundo sobre abusos e intimidación de trabajadores de la salud, tuvimos un caso en el que alguien escupió a un empleado. Es completamente inaceptable, censurable”, dijo Catton, que llamó a los gobiernos a aplicar una política de “tolerancia cero” ante estas situaciones.

Giorgio Cometto, encargado del departamento de fuerza de trabajo de la OMS, dijo que era un fenómeno relativamente nuevo que “los trabajadores médicos fueran considerados como un riesgo potencial, o una amenaza, en vez de ser vistos como una solución a la crisis”.

“Esto realmente refuerza la necesidad de tener una comunicación adecuada con el público y de contar con medidas específicas para proteger a los trabajadores de la salud, en especial en el contexto de la respuesta a la actual pandemia”, declaró.

