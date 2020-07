OMS no descarta transmisión aérea de COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la posibilidad de que el virus de COVID-19 se transmita por vía aérea no es descartada por sus expertos, aunque subrayó que por ahora mantiene las medidas de prevención ya recomendadas.

The WHO says there is emerging evidence that the coronavirus may be spread through the air after hundreds of scientists urged the agency in an open letter to update its guidance on transmission https://t.co/tHDCkwRTmA pic.twitter.com/nxS2rkDM4W

“Sobre la posible ruta de transmisión aérea hay nuevas evidencias, pero no definitivas, y esa posibilidad se ve especialmente en condiciones muy específicas, como lugares con mucha gente y poco ventiladas”, explicó la experta Benedetta Allegranzi, de la Unidad Global de Prevención de Infecciones de la OMS.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 7, 2020

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/VpsVJPDu6s

Información relacionada: EEUU inicia el proceso para retirarse de la OMS

Allegranzi respondió así a la carta publicada el lunes en el diario The New York Times por 239 científicos, en la que pedían a la OMS tomarse más en serio la hipótesis sobre una transmisión aérea del coronavirus y subrayaban que los estándares de distancia social frente a la COVID-19 eran insuficientes.

La experta agregó que la OMS sigue recomendando evitar reuniones en lugares cerrados o participar en actos con un gran número de gente, además del mantenimiento de adecuadas condiciones de ventilación, el distanciamiento social y un uso de mascarillas cuando éste último sea difícil.

There are several ways to reduce your risk of COVID-19.

Stay healthy and let’s all prevent the spread of #COVID19!#StaySafe pic.twitter.com/SOmafuSaR8

— World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) July 8, 2020