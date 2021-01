OMS llegará a China el 14 de enero para investigar origen del COVID-19

El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encargado de investigar los orígenes del coronavirus SARS-CoV-2 llegará a China el próximo jueves, 14 de enero, después de que ambas partes superaran los problemas de acceso al país de esta misión por los que chocaron la semana pasada.

A través de un sucinto comunicado publicado en su página web, la Comisión Nacional de Sanidad de China indica que los técnicos de la OMS llegarán el día 14 al país asiático, y que “cooperarán” con científicos locales en dichas pesquisas.

La Comisión no especifica los lugares a los que se desplazarán los integrantes de esta misión “prioritaria” para la OMS y formada por científicos de diversas organizaciones internacionales provenientes de Estados Unidos, Japón, Rusia, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Australia, Vietnam, Alemania y Catar.

