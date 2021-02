OMS entrevista a los primeros pacientes con covid en Wuhan

Los expertos internacionales de la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantuvieron este jueves entrevistas con algunos de los primeros pacientes de coronavirus en Wuhan que superaron la enfermedad, así como con familiares de fallecidos y trabajadores de comunidades especialmente afectadas.

Continúan trascendiendo muy pocos detalles de las averiguaciones de la misión internacional que, según informaron fuentes de la misma, se concentrará los próximos días en analizar los datos recogidos y elaborar su informe antes de concluir su misión la próxima semana.

Es posible que los expertos ofrezcan una rueda de prensa con sus colegas chinos sobre la investigación el próximo lunes o martes, aunque este aspecto todavía debe confirmarse, según las mismas fuentes.

El experto vietnamita en salud animal y humana Hung Nguyen-Viet, uno de los 14 científicos de la OMS presentes en Wuhan, trató hoy de rebajar las altas expectativas puestas en la misión internacional a través de un mensaje en la red social Twitter.

I keep saying that we need to be realistic, a short mission like this one will not have all the answers but it helps advance the understanding of the #virusorigin#wuhan @lauriechenwords https://t.co/KpBYDhN2AL

— Dr Hung Nguyen-Viet (@hung_cenpher) February 4, 2021