OMS convoca a países europeos para tratar nueva cepa de COVID-19

La Oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha convocado a sus integrantes a una reunión destinada a analizar estrategias de testeo, reducción de transmisión y comunicación sobre la cepa de coronavirus que ha surgido en el Reino Unido.

Mientras, los diferentes países europeos prosiguen sus políticas de restricciones a dos días de la Nochebuena y estudian si ha llegado a sus territorios la variante del coronavirus detectada en el Reino Unido hace unos días.

“Limitar los viajes para contener la propagación es prudente hasta tener mejor información. Las cadenas de abastecimiento de productos esenciales y los viajes esenciales deberían seguir siendo posibles”, señaló en su cuenta de Twitter el director de la OMS-Europa, Hans Kluge, quien no reveló fecha para la reunión con los socios continentales.

We are closely monitoring reports of a growing #COVID19 variant VUI – 202012/01. Here’s what we know:

✅Appears to spread more easily

✅Severity not yet clear 👉increased preventive measures are critical

1/3

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020