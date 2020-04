OMS confirma 2.47 millones de casos por COVID-19 en el mundo

Los casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) alcanzaron hoy la cifra de 2.47 millones, con más de 80 mil infecciones diagnosticadas en las últimas 24 horas.

“Globally, almost 2.5 million cases of #COVID19 have now been reported to WHO, and more than 160,000 deaths.

We see different trends in different regions, and even within regions”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 22, 2020