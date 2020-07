OMS alerta que por pandemia disminuye vacunación en niños

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtieron este miércoles de que el número de niños vacunados en el planeta está bajando de forma alarmante debido a los problemas que la pandemia de la COVID-19 ha causado en los programas de inmunización.

Estos problemas amenazan con causar una caída en el porcentaje de niños vacunados en el planeta, que durante la última década se ha mantenido en torno al 85 por ciento, con unos 14 millones de menores inmunizados actualmente, según un comunicado conjunto de OMS y Unicef.

Datos preliminares muestran por ejemplo que el número de niños a los que se les ha suministrado la triple vacuna contra la difteria, tétanos y la tosferina ha descendido últimamente, algo que no se producía en los últimos 28 años.

