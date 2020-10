OMS alerta de “crecimiento exponencial” de pandemia en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este jueves del “crecimiento exponencial” de la pandemia del coronavirus en Europa y manifestó que esta situación causa “preocupación”, aunque el virus está provocando menos muertes que en la primera ola.

El director para Europa de la OMS, Hans Kluge, manifestó que el incremento de casos registrados en varios países del continente no significa, sin embargo, que se haya entrado en una “fase oscura” en la evolución de la pandemia y que hay tiempo para actuar.

“El virus no ha cambiado, no es ni más ni menos peligroso” que cuando se registraron los mayores aumentos de casos el pasado marzo, agregó Kluge en una conferencia de prensa virtual.

Preguntado sobre si un nuevo confinamiento o cierres parciales de actividades serían instrumentos recomendables para combatir la nueva ola de COVID-19 en Europa, Kluge opinó que la situación ahora es diferente a la vivida durante la primavera.

