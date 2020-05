OMS advierte que COVID-19 amenaza con reducir esperanza de vida global

Los seres humanos viven como media 5.5 años más ahora que a principios de este siglo, ya que la esperanza de vida global ha pasado de 66.5 a 72 años, pero éste y otros avances podrían reducirse con la pandemia de la COVID-19, advierte este miércoles un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

New 2020 World Health Statistics 📊 – an annual check-up on the 🌐’s health – published today:

People are living longer and healthier lives but #COVID19 threatens to throw progress off track

👉 https://t.co/7gP68zjzJx#WorldHealthData pic.twitter.com/FjZEep3WIN

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 13, 2020