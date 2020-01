OMS advierte de potencial propagación de nuevo virus en China

Un nuevo tipo de coronavirus presentó una transmisión “limitada” entre personas en China, principalmente pequeños grupos en las familias, pero existe potencial para una propagación, advirtió el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China🇨🇳. pic.twitter.com/Fnl5P877VG

