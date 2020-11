“Nos quieren robar la elección”: Trump; Biden pide paciencia y fe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que sus opositores buscan robarle la elección presidencial, llevada a cabo este 3 de noviembre.

A través de su cuenta de Twitter, el magnate republicano indicó que son grandes “pero están tratando de robar las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que se cierran las urnas!”.

*Información relacionada: Obtiene Trump triunfo en Florida

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020