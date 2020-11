‘No podría estar más orgulloso’: Obama a Biden

El expresidente de EE.UU. Barack Obama (2009-2017) felicitó este sábado al que fuera su vicepresidente, Joe Biden, ahora futuro jefe de Estado del país, y a su compañera de fórmula, Kamala Harris, por su “histórica y decisiva victoria” en las elecciones.

“No podría estar más orgulloso de felicitar a nuestro próximo presidente, Joe Biden, y nuestra futura primera dama, Jill Biden”, dijo Obama en un comunicado, en el que congratuló a Harris por su “revolucionaria” elección como primera vicepresidenta de EE.UU., un puesto nunca ocupado antes por una mujer.

Información relacionada: Joe Biden se convierte en presidente electo de EEUU

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

— Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020