Nicolás Maduro arremete contra los presidentes de Uruguay y Paraguay

En el marco de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y Gobiernos dela Comisión Económica para América Latina (Celac) que se lleva a cabo en Palacio Nacional, los presidentes de Paraguay y Uruguay lanzaron críticas al gobierno venezolano de Nicolás Maduro al considerarlo antidemocrático.

Durante su discurso, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez desconoció al gobierno del gobierno de Venezuela. “Mi presencia en esta Cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro”.

A su vez, Luis Lacalle Pou, presidente de la república de Uruguay, fijó su postura a favor de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y criticó a los gobiernos represores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por la encarcelación de opositores o las amenazas a los derechos humanos.

Aseveró que la democracia es el mejor sistema para lograr la libertad de los individuos, y expresó su preocupación por la situación en los países con gobiernos dictatoriales.

“Con el respeto debido, cuando uno ve en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se utiliza el aparato represor, para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros, en esta voz, tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, remarcó.

En respuesta, el mandatario de Venezuela los conminó a un debate público sobre democracia. “Nosotros creemos profundamente en el diálogo, yo le digo al presidente Paraguay ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina y estamos listos para darlo, ponga usted el lugar”.

“Ponga usted presidente de Lacalle, la fecha y el lugar para un debate o ponga usted presidente López Obrador y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo dejar a los pueblos en transmisión en vivo y en directo o en privado como ustedes quieran con respeto”, enfatizó.

De manera sorpresiva, tras el discurso de Maduro, el mandatario de Paraguay se levantó de la silla y se retiró de la reunión de la Cumbre que se lleva a cabo en el salón Tesorería de Palacio Nacional.