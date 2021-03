Escucha la nota:



El líder de la oposición rusa, Alexéi Navalni, se declaró hoy en huelga de hambre en prisión después de denunciar en los últimos días un repentino deterioro de su salud.

“Exijo que me permitan ver al médico. Mientras eso no suceda, me declaro en huelga de hambre“, dice Navalni en una carta escrita a mano y colgada en la cuenta oficial de su equipo en Telegram.

Con información de Agencia EFE